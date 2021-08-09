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THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı

ürk Hava Yolları (THY), orman yangınlarıyla mücadeleye destek kapsamında kiraladığı 2 buçuk ton su kapasiteli, iki yangın söndürme helikopterini Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verdi.

THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı

09.08.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021, 19:18

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken şirket de yangınlara müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Daha önce orman yangınlarının olduğu bölgelere 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan THY, şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu.

DALAMAN HAVALİMANI'NDA BULUNDURULACAK

Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı.

Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.

Öte yandan üçüncü bir helikopterin teslim alınması için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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