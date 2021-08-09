İZMİR'İN Tire ilçesinde, kuraklıkla boğuşan Küçükmenderes ovasını kurtaracak önemli bir proje başlatıldı. "Damla Sulama Yöntemi ile Tarımda Verimi Artırıyoruz Tarımsal Girdileri Azaltıyoruz' adlı proje, Gökçen mahallesinde hayat buldu. Silajlık mısırın yetiştiği bölgede aşırı su kullanımından kaynaklanan sorunların çözülmesi hedefleniyor.
■ NADİR UYSAL
Tire ‘damla sulama’ ile tasarruf edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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