  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tire ‘damla sulama’ ile tasarruf edecek

Tire ‘damla sulama’ ile tasarruf edecek

Tire ‘damla sulama’ ile tasarruf edecek

9.8.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, kuraklıkla boğuşan Küçükmenderes ovasını kurtaracak önemli bir proje başlatıldı. "Damla Sulama Yöntemi ile Tarımda Verimi Artırıyoruz Tarımsal Girdileri Azaltıyoruz' adlı proje, Gökçen mahallesinde hayat buldu. Silajlık mısırın yetiştiği bölgede aşırı su kullanımından kaynaklanan sorunların çözülmesi hedefleniyor.

■ NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tire ‘damla sulama’ ile tasarruf edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.