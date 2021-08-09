Yaş meyve sebze ihracatı 12 ayda 3 milyar doları aştı

TÜRKİYE'NİN taze meyve sebze ihracatı, tarihinde ilk kez 3 milyar doları aştı. Yaş meyve sebze ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20 artışla 1 milyar 363 milyon dolardan 1 milyar 638 milyon dolara çıktı. Taze meyve sebze ihracatı son 1 yıllık süreçte ise; yüzde 19'luk artışla 2 milyar 527 milyon dolardan, 3 milyar 4 milyon dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde taze meyve sebze ihracatında ilk sırada 527 milyon dolarla Rusya yer yer aldı. Rusya'yı 186 milyon dolarla Almanya ve 141 milyon dolarla Romanya takip etti.

DOMATES, KİRAZ, LİMON

ÜRÜN bazında ilk sırada 220 milyon dolarla domates yer alırken, 183 milyon dolarlık kiraz ve 148 milyon dolarlık limon ihraç edildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze ihraç ürünlerinin hasatlarının da hızlandığını söyledi.

YÜKSEK kesimlerde kiraz hasadının devam ettiğine işaret eden Uçak, 50'nin üzerinde ülkeye taze kiraz gönderdiklerini ifade etti. Taze incir ihracatının da yoğun taleple sürdüğüne vurgu yapan Uçak, şeftali hasadının da sona yaklaştığını dile getirdi. TÜRKİYE'NİN önde gelen ihraç ürünlerinden taze üzümde ihracatın başladığını, narenciyenin ise sonbahara doğru hasadının başlayacağına değinen Uçak, "İklimden kaynaklı narenciyede rekoltemiz düşük olsa da fiyatı tutturup kilogram başına ihraç değerini artırmayı hedefliyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çaba sarf edeceğiz" dedi.

ÜRÜNLERİMİZ 150 ÜLKENİN SOFRASINDA

HAYRETTİN Uçak, "Hasadı gelen ve gelecek olan ürünlerimizle ihracattaki artışımız sürecek diye tahmin ediyoruz. Bu yılın sonunda yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin 3 milyar doları aşan taze meyve sebze ihracatına en büyük katkıyı 454 milyon dolarlık tutarla mandalinanın sağladığını ifade eden Uçak, domatesin 336 milyon dolar, limonun 329 milyon dolar, biberin 189 milyon dolar, kirazın ise; 185 milyon dolar döviz geliri sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin 150 ülkeye taze meyve sebze ihraç ettiğini belirten Hayrettin Uçak, "1 milyar 12 milyon dolarlık tutarla Rusya açık ara birinci ülke oldu. Almanya 273 milyon dolarlık Türk taze meyve sebzesi tercihiyle ikinci olurken, Irak 255 milyon dolarlık tutarla listenin üçüncü basamağına adını yazdırdı" dedi.