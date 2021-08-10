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Haberler Ekonomi Altın ve değerli taşlarda sahtekarlık son bulacak

Altın ve değerli taşlarda sahtekarlık son bulacak

İZMİR Kuyumcular Odası'nın İzmir Kalkınma Ajansı ve Ticaret Odası'nın destekleriyle kurduğu Türkiye'nin 3. Gemoloji Laboratuvarı'na Yeni Asır girdi.

Altın ve değerli taşlarda sahtekarlık son bulacak

10.8.2021

Pırlanta gibi değerli taşların sahte olup olmadığı, değeri ve altının ayarının ölçülebildiği laboratuvar Ege'nin tek gemoloji laboratuvarı olacak. Sonuçların yarım saatte çıkacağını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, "Proje İzmir ve Ege'ye değer katacak" dedi. Bir milyon 300 bin liralık maliyeti olan laboratuvar, dolandırıcılıkların önüne geçecek.

HAFTAYA HİZMETE BAŞLIYOR
BARANSEL, "Pırlanta alındığı zaman size sertifika veriyorlar. O sertifikadaki taşın o taş olduğunu nereden bileceksin? Bu laboratuvar işte buna bakacak. Odamız, İZTO ve Dokuz Eylül Üniversitesi garantisi altında laboratuvarı kurduk. İstanbul ve Antalya'nın dışında böyle bir laboratuvar yok. İzmir'de vatandaşımıza hizmet vermeye haftaya başlayacağız. Vereceğimiz sertifikada barkod var, taşın ve yüzüğün resmi var. DEÜ Gemolog Öğr. Üyesi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ve gemoloji eğitimcisi Bülent Bayırcı da bizimle olacak" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR

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