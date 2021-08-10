Altın ve değerli taşlarda sahtekarlık son bulacak

Pırlanta gibi değerli taşların sahte olup olmadığı, değeri ve altının ayarının ölçülebildiği laboratuvar Ege'nin tek gemoloji laboratuvarı olacak. Sonuçların yarım saatte çıkacağını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, "Proje İzmir ve Ege'ye değer katacak" dedi. Bir milyon 300 bin liralık maliyeti olan laboratuvar, dolandırıcılıkların önüne geçecek.

HAFTAYA HİZMETE BAŞLIYOR

BARANSEL, "Pırlanta alındığı zaman size sertifika veriyorlar. O sertifikadaki taşın o taş olduğunu nereden bileceksin? Bu laboratuvar işte buna bakacak. Odamız, İZTO ve Dokuz Eylül Üniversitesi garantisi altında laboratuvarı kurduk. İstanbul ve Antalya'nın dışında böyle bir laboratuvar yok. İzmir'de vatandaşımıza hizmet vermeye haftaya başlayacağız. Vereceğimiz sertifikada barkod var, taşın ve yüzüğün resmi var. DEÜ Gemolog Öğr. Üyesi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ve gemoloji eğitimcisi Bülent Bayırcı da bizimle olacak" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR