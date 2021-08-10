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Haberler Ekonomi Altının kilosu 480 bine geriledi

Altının kilosu 480 bine geriledi

Altının kilosu 480 bine geriledi

10.8.2021

BORSA İstanbul'da altının kilogramı 480 bin liraya düştü. Altın piyasasında, en düşük 480 bin lirayı, en yüksek ise 490 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3.3 azalışla 480 bin liradan tamamladı. Altında toplam işlem hacmi 1 milyar 344 milyon 774 bin 929,13 lira, işlem miktarı ise 2 bin 785 kilogram oldu.
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