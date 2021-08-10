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Haberler Ekonomi Beyaz eşya ile ev aletlerine talep arttı

Beyaz eşya ile ev aletlerine talep arttı

Beyaz eşya ile ev aletlerine talep arttı

10.8.2021

ARZUM Başkanı Murat Kolbaşı, Kovid- 19 salgını sürecinde beyaz eşya, küçük elektrikli ev aletleri ve züccaciye satışlarında hem iç piyasa hem de dış piyasada artış yaşandığını söyledi. Türkiye'nin özellikle beyaz eşya üretim ve ihracatı konusunda çok iyi durumda olduğu belirtilirken, "Set üstü fırınlarda özellikle Türkiye'deki üretim çok kuvvetli. Küçük elektrikli ev aletlerinde ise daha gerilerde olmamıza rağmen genel olarak bakıldığında dünyadaki ilk 10 ihracatçı ülke arasındayız" denildi.
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