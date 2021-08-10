Bozok’un seri üretimi için geri sayım başladı

TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen SİHA mühimmatı Bozok'un uzun menzilli versiyonu seri üretime hazır hale getirildi. Bu yıl içinde seri üretimine başlanacak olan Bozok, insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurları tehlikeye atmadan etkin savunma sağlıyor. İlk atış testi 2018'de Bayraktar TB2 SİHA'dan yapılan mühimmatın canlı harp başlıklı atışlar ile yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği doğrulandı.





UZUN MENZİLLİ VERSİYON

Geçtiğimiz yıl kalifikasyon süreci başlayan Bozok mühimmatı halihazırda kullanılan ve terörle mücadeleye önemli katkı sunan MAM-L'ye göre daha hafif bir yapıda olacak. Bozok etkin harp başlığı ile terör yuvalarını yerle bir edecek. Canlı harp başlıklı atışlar ile yüksek hassasiyetli vuruş yeteneğine sahip olan Bozok'un uzun menzilli versiyonu da seri üretime hazır hale getirildi. Bozok, hafif ve minyatür tasarımı ile toplam ağırlığın kritik olduğu insansız hava araçlarına operasyonel esneklik sunuyor. Bozok'a yapılacak geliştirmeler ile zırh delici harp başlığı eklenebilecek.



BETÜL USTA / ANKARA