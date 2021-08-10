Ege Serbest Bölgesi salgın öncesini aştı

Ege Serbest Bölgesi'nin yılın 6 aylık dönemindeki ticaret hacmi, yüzde 39 artışla 2 milyar 374 milyon doları aştı. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, "Bu artış, kayıpları telafi ettiği gibi bölge ticaretini pandemi öncesi rakamların üzerine çıkardı" dedi.

Salgının dönemindeki daralmaya rağmen 2020'de ticaret hacmindeki kayıplarını büyük oranda telafi etmeyi başaran Ege Serbest Bölgesi, yılın ilk yarısını kapasitenin de üzerinde tamamladı. Bölgenin ticaret hacmi, 2021'in Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 374 milyon doların üzerine çıkarak 2020'nin ilk yarısının yüzde 39.2 ve 2019'un ilk yarısının ise yüzde 12 üzerinde gerçekleşti.

BÜYÜK YÜKSELİŞ

Güler, 2020'de Ege Serbest Bölgesi'nin ticaret hacminin Nisan 2020'de yüzde 43, Mayıs 2020'de de yüzde 51 düştüğüne değinerek, "Ancak bu yılki artış, bu kayıpları telafi ettiği gibi, bölge ticaretini pandemi öncesi rakamların üzerine çıkardı. Nisan'da ticaret hacmi yüzde 108 artarak 419 milyonu aştı ve Nisan 2019'daki 358 milyon dolarlık rakamı geçmiş oldu. Mayıs'ta ise yüzde 110 oranındaki artışla 385 milyon dolara ulaştı ve Mayıs 2019'daki 389 milyon dolarlık seviyeye yaklaştı. Haziran ayındaki artış oranı ise yüzde 56 oldu ve 417 milyon doların üzerine çıkarak önceki iki yılın Haziran aylarından yüzde 50 daha fazla bir seviyede gerçekleşti" dedi.