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Haberler Ekonomi Emtia piyasasında sert satışlar yaşandı

Emtia piyasasında sert satışlar yaşandı

Emtia piyasasında sert satışlar yaşandı

10.8.2021

PARA politikasına ilişkin belirsizlikler geçen hafta piyasaların odak noktasında yer alırken, bu belirsizliklerle beraber emtia piyasasında geçen hafta sert satışlar görüldü. Geçen hafta brent petrol yüzde 6.4, platin yüzde 6.3, gümüş yüzde 4.6, kurşun yüzde 2.9, bakır yüzde 2.1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1.6, çinko yüzde 1.5, paladyum yüzde 1.1 değer kaybetti. Altının ons fiyatı da geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert düştü. ABD tahvillerine yönelik talebin artması da altının ons fiyatını baskıladı.
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