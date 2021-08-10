Hazır giyimde ihracat hedefi 19 milyar dolar

KATMA değerli üretimi, istihdama katkısı ve net döviz getirisiyle Türkiye'nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim endüstrisi, 2021'i 19 milyar dolarlık rekor ihracat ile kapatmak için vites yükseltti. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden Tedarik zincirindeki değişimle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma hedefiyle Avrupa'da agresif bir tanıtım kampanyası yürüten İHKİB, salgında bile ara vermediği ticaret heyeti organizasyonlarıyla ihracatçıları yabancı alıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

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