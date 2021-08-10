İnsansız deniz araçlarında sürü yeteneği

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde yürütülen insansız araç çözümleri, deniz alanındaki çalışmalarla zenginleşiyor. İnsansız hava araçlarıyla operasyon sahasında elde edilen kazanımlar, kara ve deniz araçları hatta bunların birlikte görev yapabildiği çözümlerle artırılmaya çalışılıyor. Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşmeyle, Sürü İnsansız Deniz Aracı'na yönelik proje kapsamında sürü mimarisinin oluşturulması, farklı formasyonların ve görevlerin denenmesi hedeflendi.

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