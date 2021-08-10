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Haberler Ekonomi Limancılıkta ekonomiye 96.3 milyar liralık katkı

Limancılıkta ekonomiye 96.3 milyar liralık katkı

Limancılıkta ekonomiye 96.3 milyar liralık katkı

10.8.2021

TÜRKLİM Başkanı Hakan Genç, "Limancılık sektörünün 2018'de GSYH'ye doğrudan katkısı 10.96 milyar lira, doğrudan, dolaylı ve indirgenmiş ekonomik kanallar göz önüne alındığında ise ciro olarak toplam 96.3 milyar lira etkisi olmuştur" dedi. Deniz yoluyla yapılan dış ticaretin Türkiye'nin toplam dış ticaretindeki payı yüzde 61. Sektör ayrıca aynı yıl doğrudan 71 bin kişilik, dolaylı olarak 228 bin 223 kişilik bir istihdam oluşturdu" ifadelerine yer verdi.
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