Merkez’den piyasaya 50 milyar lira

MERKEZ Bankası, miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ağustos vadeli repo ihalesiyle piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. İhaleye 141 milyar 280 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz yüzde 20.88 seviyesinde gerçekleşti.

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