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Haberler Ekonomi Özdilek’te büyük sezon indirimi başlıyor

Özdilek’te büyük sezon indirimi başlıyor

Özdilek’te büyük sezon indirimi başlıyor

10.8.2021

ÖZDİLEK'İN giyim ürünleri ve ayakkabılarda geçerli olacak büyük sezon indirimi, yaz alışverişini tamamlamak isteyen misafirlere kaçırılmayacak fırsatlar, indirimler ve kampanyalarla sunuluyor. Kadın-erkek ve çocuk giyim ürünleri ile ayakkabılardaki dünyaca ünlü markaların yüzlerce çeşidi, her tarza uygun koleksiyonlar ve stilinizi tamamlayacak trend parçalar, kaçırılmayacak fırsatlarla tüm Özdilek mağazalarında misafirlerini bekliyor. Yüzlerce yerli ve yabancı markanın satışa sunulduğu Özdilek mağazalarında, sezonun en trend modelleri vitrinlerde yer alıyor. Kaliteli ve güvenli alışveriş tutkunları için 5 Ağustos'ta başlayan indirim fırsatları ve daha fazlası tüm Özdilek mağazalarında geçerli oluyor.
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