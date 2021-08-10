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Haberler Ekonomi Pandemide 658 milyar dolarlık enerji yatırımı

Pandemide 658 milyar dolarlık enerji yatırımı

10.8.2021

G20 ülkelerinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımın tutarı 658 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak 2020-Ağustos 2021 döneminde G20 ülkelerinin sadece fosil yakıtlara yaptığı yatırımın tutarı 269 milyar dolar oldu. Enerji üretiminde çevre kirliliği endişelerini göz ardı eden petrol, kömür, gri hidrojen ve fosil kaynaklı elektrik üretimini kapsayan 'koşulsuz fosil' sınıfındaki yakıtlara 247.41 milyar dolar yatırım yapıldı
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