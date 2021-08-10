Trendyol’dan 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım

Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından Trendyol, 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkararak, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan 'decacorn' tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Yatırım turuna, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğindeki Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi de katıldı.

EN YÜKSEK ULUSLARARASI YATIRIM

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, "Bu yatırım turundaki dünyanın önde gelen yatırımcılarına, ülkemize ve Trendyol'un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için gurur kaynağı. Bu, Türkiye'nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize teşekkürler" dedi.