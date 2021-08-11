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Haberler Ekonomi 49 Arap tayı için ihale açıldı

49 Arap tayı için ihale açıldı

11.8.2021

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 49 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 24 Ağustos 13.00'te Karacabey Atçılık Tesisleri'nde alım satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.
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