49 Arap tayı için ihale açıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 49 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 24 Ağustos 13.00'te Karacabey Atçılık Tesisleri'nde alım satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.
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