Azerbaycan tarım heyeti Aydın’a geldi

AZERBAYCAN Tarım Bakanlığı heyeti, Aydın'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Azerbaycan Tarım Bakanı Müşaviri Nurlan Hamidli, Azerbaycan Tarım Hizmetleri Genel Müdürü Mirza Aliyev, Tarımsal Servis Başkanı Elmin Rahmanov ve Sinam Şirketi Başkanı İslam Ehmedov'dan oluşan heyet Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem ile bir araya geldi.

ÖKDEM, "İlimiz, ülkemizde bitkisel üretimde 10 uncu, hayvansal üretimde 7'nci, 16 adet üründe ise ilk üçte yer alıyor. Dünya kuru incirinin yüzde 60'ı ilimizden karşılanıyor" dedi. Tarım Orman İl Müdürü Ökdem, Aydın'a tekrar geleceklerini belirten Azeri heyet üyelerine plaket takdim etti. Heyet üyeleri Vodafone Akıllı Köy ve Özaltın Tarım İşletmelerinde de incelemeler yaptı.

■ KAZIM YÖRÜKCE