EPDK’dan 10 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin lisansını iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre elektrik piyasasında 1 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete ise tedarik lisansı verilirken, 2 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. LPG piyasasında da 3 şirket dağıtıcı lisansı aldı.

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