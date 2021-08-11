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Haberler Ekonomi EPDK’dan 10 şirkete lisans

EPDK’dan 10 şirkete lisans

11.8.2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin lisansını iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre elektrik piyasasında 1 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete ise tedarik lisansı verilirken, 2 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. LPG piyasasında da 3 şirket dağıtıcı lisansı aldı.
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