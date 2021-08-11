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Haberler Ekonomi İş arayan kadın adaylara 7 öneri

İş arayan kadın adaylara 7 öneri

İş arayan kadın adaylara 7 öneri

11.8.2021

ADAYLARLA işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, iş arayan kadın adaylara, herhangi bir taciz ya da sorunla karşılaşmalarını önleyebilmek için yedi öneri sıraladı. 7 tavsiye şöyle: 1 - Başvuru yapacağınız portalları iyi seçin 2 - Sistem üzerinden mesajlaşın 3 - İş görüşmesine gitmeden önce şirketi araştırın 4 - Şüpheli bir durumda portalla iletişime geçin 5 - Mesai saatleri dışındaki aramaları reddedin 6 - Konuşma diline ve uzunluğuna dikkat edin 7 - Bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. 24 Saatte İş'in kurucu ortağı Gizem Yasa, kadınların iş arayışlarını güvenle yapabilmeleri için portalların, şirketlerin ve tüm işverenlerin bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğini söyledi.
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