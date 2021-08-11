İşsizlik oranı 2,5 puan azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,7 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı Haziranda bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

SANAYİDE 296 BİN KİŞİ

MEVSİM etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Haziranda bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,9 puan artışla yüzde 44,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,5 puan azalışla yüzde 50,2 oldu. İş gücü haziranda 222 bin kişi azaldı. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdamın yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayide gerçekleşti.