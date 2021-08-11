Libya Türk firmalarını bekliyor

LİBYA'DA 2011'de başlayan iç karışıklığın ardından Türk firmaların ülkeden ayrılma kararı almasıyla yaklaşık 19 milyar dolarlık proje yarım kaldı. Yıllarca ülkede iş yapan yüzden fazla Türk firmasının alacakları tahsil edilmedi. Libyalı yetkililerin, Türk firmaların bekleyen alacakları konusundaki sorunların çözülmesine yönelik adım atma iradesi olduğu ifade ediliyor.

Türk iş dünyası bu alacaklara yönelik olarak 1.1 milyar dolarlık ödemenin yakın zamanda çıkmasını bekliyor. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere beraberindeki heyetle İstanbul'a geldi. Gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede Libya'da elektrik, ulaşım, doğal gaz ve petrol üretimi gibi alanlarda Türk firmalarla işbirliği yapılması konusu gündeme geldi.

■ BETÜL USTA/ANKARA