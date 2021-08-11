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Haberler Ekonomi MÜSIAD İzmir Şubesi Prof. Dr. Akşit'i ağırladı

MÜSIAD İzmir Şubesi Prof. Dr. Akşit'i ağırladı

MÜSIAD İzmir Şubesi Prof. Dr. Akşit'i ağırladı

11.8.2021

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği "İslam'da Ticaret Prensipleri ve Haksız Rekabet" konulu "İrfan Sohbeti" programında, İslam Hukuku Profesörü Cevat Akşit'i ağırladı. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Aslında dünya düzeni değişmiyor kendisini güncelliyor. Biz inanıyoruz ki Allah-ü Teala'nın yaratmış olduğu en önemli rızık kapılarından birisi de ticarettir" dedi.

Prof. Dr. Akşit ise, "Peygamberimiz 'rızkın onda dokuzu ticarette' diye buyurarak ticareti teşvik etmiştir" diye konuştu. Etkinlikte, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper birer konuşma yaptı. Programa geniş katılım oldu.

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