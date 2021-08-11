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Haberler Ekonomi Rüzgarda 25 bin kişiye iş imkanı

Rüzgarda 25 bin kişiye iş imkanı

Rüzgarda 25 bin kişiye iş imkanı

11.8.2021

TÜRKİYE'NİN rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aşarken, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 3 bin 580'e, doğrudan ve dolaylı istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin emre amade elektrik kurulu gücü 98 bin 800 megavat seviyesine yükseldi. Rüzgar enerjisinde il bazında en yüksek kapasite yaklaşık 1700 megavatla İzmir'de bulunurken, bunu 1300 megavatla Balıkesir, yaklaşık 850 megavatla Çanakkale, 750 megavatla Manisa ve 420 megavatla İstanbul izledi.
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