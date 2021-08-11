Sağlık ve kimyada yerlileşme desteklenecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığının Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde yer alan 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji yatırımı desteklenecek. Yatırımların büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması şartının arandığı çağrıya 13 Eylül'e kadar hamle.gov.tr adresinden başvurulabilecek.

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