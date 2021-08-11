Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar

TÜRKİYE'DE bu yıl 200 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihracatı bekleniyor. Geçen yıl 57 ülkeye 213 bin tonluk ve 158 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı yapıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 55 bin üreticinin 1 milyon dekarı aşan bağ alanında hasada başladığını belirterek, üründe ilaç kalıntısız, kalite ve verim anlamında bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Uçak, "Bu yıl 6 Ağustos itibarıyla ihracata başladık. 2021 yılı için geçen seneki rakamı geride bırakarak 200 milyon dolarlık bir sofralık üzüm ihracatı hedefi koyduk. Bu hedefi de tutturmaya çalışacağız inşallah. Rusya, Ukrayna ve Almanya'dan ihracata yönelik olumlu sinyaller aldık" görüşünü dile getirdi.