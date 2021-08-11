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Haberler Ekonomi TMSF, Ufuk Boru tesisini satışa çıkardı

TMSF, Ufuk Boru tesisini satışa çıkardı

11.8.2021

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa'da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor. İhale, 7 Eylül 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
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