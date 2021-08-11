TOKİ’nin 263 arsası satılıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu 21 ildeki 263 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Arsalara, yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Açık artırma, 26 Ağustos ve 27 Ağustos'ta iki oturum halinde yapılacak.

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