Türk Telekom’dan ilk 6 ayda 2,63 milyar lira kâr

YILIN ilk altı ayında 2 milyar 628 milyon TL net kar rakamı açıklayan Türk Telekom'un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 17,4 artarken faaliyet gelirleri, bu çeyrek bir önceki yıla göre yüzde 19 yükseldi. FAVÖK, yıllık yüzde 24,3 artışla 4 milyar TL'ye ulaştı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021 yılı öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyon daha gerektirdi. Şirketimiz hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüm yaşıyor. Türkiye'nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, nihayetinde değer yaratmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor. Stratejilerimiz akılcı ve yol haritamız net. Refah ve daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve 5G geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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