İZMİR'DE rüzgar enerjisi sanayisinde 7 bin 500'ün üzerinde kişi çalışıyor, 30'u aşkın ülkeye yıllık 400 milyon doların üzerinde ihracat yapılıyor. İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, "İzmir'de sektörün yarattığı yeni fırsatları yakalamamız mümkün" dedi.
30 ülkeye rüzgar teknolojisi satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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