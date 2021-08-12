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Haberler Ekonomi 30 ülkeye rüzgar teknolojisi satıldı

30 ülkeye rüzgar teknolojisi satıldı

12.8.2021

İZMİR'DE rüzgar enerjisi sanayisinde 7 bin 500'ün üzerinde kişi çalışıyor, 30'u aşkın ülkeye yıllık 400 milyon doların üzerinde ihracat yapılıyor. İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, "İzmir'de sektörün yarattığı yeni fırsatları yakalamamız mümkün" dedi.
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