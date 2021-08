‘Altında panik satışı yapmayın’

Altındaki hızlı düşüş sonrası açıklamalarda bulunan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Düşüş tam bir tuzak, panik satışı yapmayın" uyarısı yaptı. Gram altında hafta başında bir gecede yaşanan 30 liralık düşüş yatırımcıları şoke ederken, Memiş Yeni Asır'a, "Bu düşüşle yatırımcıları tuzağa çekmek istediler. Altının bu düşük fiyatlarda kalması çok zor. Bu düşüş bir kaç gün daha sürer. Cuma günü altın piyasaları rengini verir. Bu sebeple panikle satış yapmayın. Önümüzdeki haftadan itibaren çıkış trendini yakalayacak altın" diye konuştu.

Altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ALGI PEŞİNDELER

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi ve Fed'in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu. Düşüşten sonra yatırımcıların panikleyip satışa geçtiğini ifade eden Memiş, "Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 484 lira seviyelerine geriledi. Altında 4 milyar dolara yakın satış yapıldı. Merkez bankaları ve büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyor. Burada amaç insanların yatırım aracı olarak doları benimsemeleri. 'Her şey Fed'in kontrolü altında, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünmeyin. Ekonomik toparlanma hızlanıyor' algısı yapıyorlar" dedi.

ORTA VE UZUN VADELI DÜSÜNÜN

ONS altının 1960 dolardan 1677 dolara sert bir şekilde gerilediğini, ancak geçen hafta 1832 dolara kadar yükseldiğini belirten Memiş, "Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların bu seviyelerde kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu alınmamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL