AYDIN'DA sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 liradan Aydın Ticaret Borsası'nca (ATB) satın alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı törende konuşan ATB Başkanı Fevzi Çondur ürünü sembolik fiyattan aldıklarını belirterek, geçen yıl 47 bin tonluk ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da ilk incir 250 liradan satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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