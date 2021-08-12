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Haberler Ekonomi Aydın’da ilk incir 250 liradan satıldı

Aydın’da ilk incir 250 liradan satıldı

Aydın’da ilk incir 250 liradan satıldı

12.8.2021

AYDIN'DA sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 liradan Aydın Ticaret Borsası'nca (ATB) satın alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı törende konuşan ATB Başkanı Fevzi Çondur ürünü sembolik fiyattan aldıklarını belirterek, geçen yıl 47 bin tonluk ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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