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Haberler Ekonomi İş dünyasına Bakanlıktan Çin uyarısı

İş dünyasına Bakanlıktan Çin uyarısı

12.8.2021

DAHA önce artan dolandırıcılık teşebbüslerine karşı Fransa'ya ürün satan ihracatçıları uyaran Ticaret Bakanlığı, bu kez de Çin'e hammadde ihraç eden Türk firmalarına dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Son dönemde birçok Türk firmasının hammadde ve ara mamullerinde piyasanın oldukça altında bir fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yoluyla dolandırıldığı belirtildi. Pekin Ticaret Müşavirliği son olarak Bakanlığa yazı göndererek "Shen Yang Beılıxın Import and Export Co. Ltd" isimli Çinli firmanın bir Türk firmasını benzer şekilde dolandırdığını aktardı. Konunun Çin kurumları nezdinde müşavirlikçe takip edildiği de bildirildi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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