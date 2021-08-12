İzmir’de 2 bin 311 eleman aranıyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) önceki gün Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişiye düştüğünü açıklamıştı. İşsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler son veriyi tek haneye düşüş sinyali olarak yorumlarken, İzmir'de maaşların ortalama 3 bin lira ile 5 bin lira arasında değiştiği hizmet, sıcak satış ve pazarlama, satış ve müşteri temsilciliği, inşaat, ev işleri gibi çok sayıda iş kolunda 2 bin 311 eleman arandığı öğrenildi. Türkiye genelinde ise binlerce firmanın 101 bin 443 eleman bulmak için İŞKUR'a (Türkiye İş Kurum) başvuru yaptığı bildirildi.

SIKINTI YAŞIYORUZ

İŞKUR İzmir yetkilileri, şu an çok sayıda firmanın eleman ihtiyacını karşılamak için kendilerine başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu firmalar kalifiye elaman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Hemen hemen her meslek grubunda İzmir'de eleman ihtiyacı var. Şirketler asgari ücretin yanı sıra 3 bin lira ile 5 bin lira arasında maaşla personel arıyor. Ancak hiç başvuru yapılmayan meslekler bile var" ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL