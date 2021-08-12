Limon ihracatı yüzde 59 arttı

LİMON ihracatından yılın 7 ayında 147 milyon 964 bin dolar gelir elde edildi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Geçen yıl salgından dolayı yeteri kadar ihracat gerçekleşmemişti. Bu yıl hiçbir kısıtlama olmadığı için bu artış gerçekleşti" diye konuştu.

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