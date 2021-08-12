Memurlar, emekliler zam teklifini bekliyor

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyeti ilk zam teklifini bugün sendikalara sunacak.

UZLAŞMA OLMALI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nden, memur ve memur emeklilerini hayal kırıklığına uğratmayacak, bu kesimin taleplerine ve kamuoyunun beklentilerine uygun zam teklifi beklediklerini bildirdi. Yalçın, görüşmelerin toplumun büyük bölümünü yakından ilgilendirdiğini söyledi. Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 26 Temmuz'da sunduklarını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. 22 Ağustos itibarıyla görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak. Temel beklentimiz, masadan uzlaşının çıkmasıdır. Masayı yoracak, umutsuzluğa neden olacak bir teklif istemiyoruz." Yüzdelik artışın yanında 600 liralık seyyanen zam ile gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı istediklerini vurgulayan Yalçın, "Bununla birlikte, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, tüm kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetlerin genel hizmetler sınıfına aktarılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmasının da aralarında olduğu taleplerimiz var." ifadelerini kullandı.

SOSYAL, EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİNE DÜN BAŞLANDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin yapılacağını bildirdi. YANIK, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından SED yardımı yapıldığını ifade etti. Çocuklar için ortalama bin 259 lira ödeme yapıldığını belirten Yanık, dün başlayan ödemelerin 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.