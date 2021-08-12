Son dakika: Memur zammı ne kadar olacak? Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu

4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2022-2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin teklif açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle;

Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Sorunlar her toplumda rastlanabilir. Devlet varlığı, devlet mekanizması işliyorsa devlet sorunların üstesinden gelir. Uluslararası güçlerin Türkiye'ye yönelik planları var. Bütün bunların toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar var. Türkiye bunlarla mücadele etmektedir. Orman yangını, sel felaketleri sorunları yaşıyoruz. Türkiye'ye dönük operasyonlar ve bunlara dönük sonuçları da var. Türkiye bunları aşacak seviyededir.

Tüm ekonomik talepler beklendiği ölçüde karşılanmayabilir. Devlet çalışanlarıyla üretim sistemiyle ayakta durduğu sürece bu sorunlara daha iyi yanıt verecektir. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son çeyrekte belki bunun üzerinde büyüme göstererek bu sorunlara cevap verecek dinamizme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisiyle imzaladığımız çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak ücret ve sosyal haklar sözleşmesini imzaladık. Türkiye toplumsal olarak uzlaşmayla zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir.

Türkiye'nin ekonomik sorunları içerisinde en önemli konularından biri enflasyon. Son yıllarda muhtelif kaynakları, sebepleri olan enflasyon sorunlarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil. Daha çok maliyet enflasyonu. Dolar kuru üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarını, ithal edilmiş bir enflasyon etkisi olduğunu da görmek mümkündür. Enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı sosyal koruma kalkanını oluşturmak gerekir.

Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.

İŞTE TEKLİF

2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz.

2023'te refah payını da dikkate alan bir açıklamayı nihai görüşmemizde ifade edeceğimizi belirtmek isterim.