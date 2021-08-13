12,5 milyarlık sosyal yardım ödemesi yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021'in ilk yarısında engelli aylıkları, yaşlı aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti. Yanık, "Desteklerimiz sürecek" dedi.

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