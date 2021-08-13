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Haberler Ekonomi 12,5 milyarlık sosyal yardım ödemesi yaptık

12,5 milyarlık sosyal yardım ödemesi yaptık

12,5 milyarlık sosyal yardım ödemesi yaptık

13.8.2021

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021'in ilk yarısında engelli aylıkları, yaşlı aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti. Yanık, "Desteklerimiz sürecek" dedi.
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