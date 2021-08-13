17,5 milyar liralık yeni swap anlaşması

GÜNEY Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu. Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TCMB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi. Bankanın duyurusunda "İki taraf da anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

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