Devlet desteğiyle Ege’de ilki başardı

Aydınlı girişimci Ersen Eren'in kendi markasıyla piyasaya sunduğu kakaolu fındık kreması, sofralardaki yerini aldı. KOSGEB'in desteğiyle sektöre 1 milyon liralık yatırım yapan Eren, Ege Bölgesi'nde ilk üretimi gerçekleştirilen kakaolu fındık kremasını dünyaya tattıracaklarını söyledi. Kuyucak'ın Horsunlu mahallesinde yaşayan Eren, devlet desteğiyle girişimciliğe ilk adımını attı. Aydın'ın en önemli tarımsal ürünü olan inciri çikolatayla buluşturup draje üretmeye başlayan Eren, incir çikolata karışımı drajeyle fark yarattı. Ürün konseptine kuruyemiş ve meyveleri katarak çikolatalı draje ve renkli şeker imalatını sürdüren Eren, hammaddesini ithal ettiği çikolata üretimine geçti. KOSGEB'ten sağladığı 100 bin liralık destekle ekipmanlarını aldı ve 1 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

KAPASİTESİNİ ARTTIRDI

Tesisin günlük 60 ton çikolata üretme kapasitesine ulaşmasının ardından farklı yatırım alanlarına yönelen genç girişimci, kakaolu fındık kreması üreterek zincir marketlerde 'nutchef' markası ile yerini aldı. Ürünlerinin doğallığı ve damak tadıyla sektördeki ünlü firmalarla yarışır hale geldiğini belirten Eren, üretimin yüzde 50'sini yurt dışına satmak için girişimleri sürdürdüğünü söyledi.

DOĞAL ÜRÜNLE ÜRETİM

Firmasının Ege'de kakaolu fındık kreması üreten tek kuruluş olduğunu belirten Eren, "İlk olarak ürettiğimiz çikolatalı draje özellikle çocuklar tarafından çok sevildi. Daha sonra KOSGEB'ten aldığım hibeyle 1 milyon liralık yatırım yaptık. A'dan z'ye çikolatalı her ürünü tesisimizde üretmeye başladık. Yaptığım pazar araştırmasında özellikle pandemi döneminde kakaolu fındık kremalarına talebin arttığını gördüm. Hemen üretime geçtik. Karadeniz'den aldığımız fındıkları, kendi ürettiğimiz kakao ile harmanlayıp tüketiciyle buluşturuyoruz. Henüz 6 aydır sektörde olmamıza rağmen 8 çeşidini yaptığımız ürünlerimize ciddi talep var. Market zincirlerde bilinen markalarla ciddi bir rekabet halindeyiz. Palm yağı yerine doğal ayçiçek yağı kullanıyoruz. Bu da ürünümüzün tercih edilmesini sağlıyor" dedi.

IHRACATINA BASLANACAK

ÜRETİMİN yüzde 70'ini yurtdışı pazarlara satmayı hedeflediğini belirten Eren, "Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerinden ürünümüze yoğun talep var. Bu ülkelerin pazarlarına açılmak için girişimlerimiz sürüyor" dedi.

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