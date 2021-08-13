EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) üyelerinin 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 21 artış kaydettiği bildirildi. Egeli ihracatçılar, geçen yıl ağustos ayından bu yılın ağustos ayına kadar ihracatı 15 milyar 30 milyon dolara çıkardı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgın sürecinde ihracatta 15 milyar doları aşarak tarihi bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 2021 yılı için hedeflerini 16 milyar dolar olarak güncellediklerini belirtti.
EİB’in ihracatı yüzde 21 yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.