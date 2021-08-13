Hedefim ejder meyvesini yurt dışına satmak

İSTANBUL'DA bir şirkette asistan olarak çalışırken yoğun tempodan sıkılıp Aydın'daki köyüne dönen 29 yaşındaki Vildan Uğurlu, devlet desteğiyle kurduğu serada ejder meyvesi üretimine başladı. Tarımla uğraşmak için memleketi Gölhisar köyüne dönen Uğurlu, bu yıl 3 bin ejder meyvesi (pitaya) üretmeyi hedefliyor. Ejder meyvesinin düzenli bakım isteyen ancak ekonomik getirisi yüksek bir ürün olduğunu ifade eden Uğurlu, "Burada kendi işimi yapıyorum ve çok mutluyum. Aslında hiç bilmediğim bir meyveydi ama şu an her şeyim ejder meyvesi oldu. Hedefim daha büyük bir sera kurup, eğer olursa ihracat boyutuna çıkmak istiyorum" diye konuştu.

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