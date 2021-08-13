KOSGEB’ten aldıkları hibeyle kafelerinde nostalji yaşatıyorlar

KIRŞEHİR'DE KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede 35 yılda biriktirdikleri eski plaklar ve magazin dergilerini de meraklılarına sunan girişimci çift, Neşet Ertaş'tan Barış Manço'ya kadar usta sanatçıların dinletileriyle nostalji yaşatıyor. Ömer ve Emel Yeşil çiftinin Kırşehir'de açtığı Gramofon Kafe'de, eserleriyle halkın kalbinde taht kuran sanatçıların 200'e yakın 45'lik ve 33'lük plakları, eski dergiler ve resimleri bulunuyor. Neşet Ertaş'ın tüm plaklarının sergilendiği kafeye, eskiye ilgi duyan gençler başta olmak üzere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Biriktirdikleri plakların herkese ulaşması için nostalji kafe açmaya karar verdiklerini anlatan girişimci Emel Yeşil, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin (KOSGEB) hibe desteğiyle açtıkları iş yerinde hizmet verdiklerini dile getirdi. Girişimci Yeşil, "Plaklarımız 35 yıllık bir birikimle oluştu. Kapalı kutuda kalmamalıydı. Nasıl değerlendirebiliriz derken böyle bir kafe ortaya çıktı. Bu şekilde üçüncü yılımızı tamamladık" diye konuştu.

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