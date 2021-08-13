Memur ve memur emeklisine 2022 için yüzde 5+6 zam teklifi

HÜKÜMET, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

MÜZAKERE EDİLECEKTİR

GÖRÜŞMELER kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda sendikalara zam teklifini sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin 2022 ila 2023 yıllarını kapsadığına dikkati çekerek şöyle konuştu: "Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda da bir teklif var. Bunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzun altını çizmek isterim."

BİLGİN, Merkez Bankasının 2022 yılı için enflasyonu tek haneli bir rakama indirme hedefinin olduğunu belirterek, hükümetin zam teklifini paylaştı: "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz.