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Haberler Ekonomi Sanayi üretiminde yüzde 23,9’luk artış

Sanayi üretiminde yüzde 23,9’luk artış

Sanayi üretiminde yüzde 23,9’luk artış

13.8.2021

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Üretim Haziranda Mayıs ayına kıyasla yüzde 2,3 artış kaydetti. Haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 arttı.
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