3600 ek göstergeyle hem maaş hem ikramiye artacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesiyle birlikte hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak, kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri yaklaşık 30-35 bin lira artacak.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA