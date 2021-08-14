Bergama’da TOKİ ikinci etap sevinci

Bergama'nın en gözde yerinde inşa edilen ve büyük bir bölümü tamamlanan TOKİ 1. Etap Konutlarının ardından 2. Etap için karar alındı. 240 bin metrekarelik alanda büyük bir projeye daha başlandı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun bu müjdeyi açıklamasının ardından, ilçede büyük bir sevinç yaşandı. Başkan Koştu, "2. Etap TOKİ konutlarımız 1. Etabın devamı olarak aynı bölgede inşa edilecek. İlçemize hayırlı olsun. Bu yılın sonunda projemizin detayları tamamen belli olur" diye konuştu.

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