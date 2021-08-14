  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bergama’da TOKİ ikinci etap sevinci

Bergama’da TOKİ ikinci etap sevinci

Bergama’da TOKİ ikinci etap sevinci

14.8.2021

Bergama'nın en gözde yerinde inşa edilen ve büyük bir bölümü tamamlanan TOKİ 1. Etap Konutlarının ardından 2. Etap için karar alındı. 240 bin metrekarelik alanda büyük bir projeye daha başlandı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun bu müjdeyi açıklamasının ardından, ilçede büyük bir sevinç yaşandı. Başkan Koştu, "2. Etap TOKİ konutlarımız 1. Etabın devamı olarak aynı bölgede inşa edilecek. İlçemize hayırlı olsun. Bu yılın sonunda projemizin detayları tamamen belli olur" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bergama’da TOKİ ikinci etap sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.