En uygunu Türk lirasına yatırım

ABD ve Türkiye'de açıklanan önemli ekonomik verilerin ardından gözler dolar ve altında. Uzmanlar, "Bundan sonraki süreçte dolar için 8.40'ın altı seviyeler alım imkanı doğurabilir ancak bu tabi doları yatırım olarak değil, dolar borcu olanlar ya da yurt dışı dolar taahhüdü olanlar için geçerli olabilir. Vatandaşların dolara yatırım yapmamaları, hala yüksek reel faiz veren TL'ye yatırım yapmaları daha uygun olacaktır" diye konuştu.



Gram altında ise 485 lira seviyeleri önemli bir alım fırsatı olarak görülüyor. Analistler, "Altına yatırım yapacak olanlar orta ve uzun vadeli düşünmeli. Uzun vadede diğer emtialarda olduğu gibi altının da yukarı taşınma ihtimali çok yüksek gözükmektedir. Orta ve uzun vadede 1800-2000 dolar seviyesi ons altın yatırımcıları için önemli bir eşik olacaktır" görüşünü dile getiriyor.

CARİ AÇIK 10 AYIN EN DÜSÜK SEVİYESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 1 milyar 127 milyon dolarla beklentilerin altında açık verdi. Bu rakam geçen yılın ekim ayında kaydedilen 154 milyon dolarlık cari açığın ardından en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı da 29 milyar 679 milyon dolar ile son 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler, önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.