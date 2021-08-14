Şoförlere akademik eğitim

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında ticari araç sürücülerine akademik eğitim verilmesini içeren protokol imzalandı. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse arasında imzalanan protokole göre, İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan şoför tanıtım kartlarının eğitimleri planlanacak.



TEK YETKİLİ BİRLİĞİZ

Topluma daha kaliteli ve güvenli hizmetler sunulması için şoför tanıtım kartları eğitimlerinin düzenlendiğini kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Türkiye'deki Esnaf Birlikleri içinde şoför tanıtım kartı eğitimlerini verme yetkisi sadece İzmir'de bulunmaktadır. İzmir Birliği de bu sorumluluğun bilinci içinde daha etkin, bilimsel ve verimli eğitimler düzenlemek için üniversite ile işbirliğine gitmektedir" diye konuştu. İESOB'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği altında eğitimler düzenlediğini hatırlatan Mutlu, "Bu eğitimlerin konuları temel trafik güvenliği, stres ve öfke kontrolü, kadın ve erkek eşitliği, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele ve ilk yardım başlıkları altında toplanmakta. Pandemiyle beraber online olarak verilmeye başlayan eğitimleri artık akademik seviyeye taşıyoruz. Bu amaçla Katip Çelebi Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile kurumlar birbirlerinin mevcut uzmanlık, eğitim ve alt yapı imkanlarından faydalanabilecekler" ifadelerini kullandı.

SÜREKLi GÜNCELLENECEK

Toplum yararına olacak bir çalışmaya katkı koyacaklarını belirten Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, sosyal hayatta önemli ve etkin bir konuma sahip olan esnaf teşkilatı ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Ticari araç sürücülerinin uluslararası standartta eğitim alacaklarını ifade eden Köse, "Düzenlenen eğitimler, uzaktan öğrenim için özel hazırlanan yazılım üzerinden sürücülere ulaştırılacaktır. Ayrıca, yapılan protokol kapsamında eğitimlerin bir kısmı Katip Çelebi Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilecek ve düzenli olarak güncellenecektir. Ticari araç sürücülerinin daha kalifiye olması, insanlara daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri vermeleri eğitimden geçer. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.