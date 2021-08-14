TCDD Çankırı fabrikası kapasite arttırıyor

Türkiye'nin alanında en büyük yatırımı olan TCDD Çankırı makas fabrikası yenilenerek kapasitesini arttıracak. TCDD bünyesinde hizmet veren yüzde 93 yerli ve milli fabrika yeni teknolojilerle donatılarak demiryolu makas ihtiyacını karşılayacak. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, tesiste Fabrika Müdürü Abdulvahap İnanç'tan bilgi alıp yeni projeleri inceledi. Genel Müdür Uygun, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile bir süre önce fabrikayı ziyaret ettik. Bazı talimatları oldu. Fabrikada radikal değişimler yapıyoruz. Üretimimiz Avrupa standartlarının üzerinde. İhracatı hedeflerken demiryolu yatırımlarımız süratle devam ediyor. Yeni hatlar ve eskiyen makaslar oluyor. İhtiyacımızı fabrikamızdan karşılıyoruz. Ekonomiye, istihdama büyük kaynak sağlayacağız." dedi. Uygun'un başkanlığındaki incelemeye, Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş, Bakım Dairesi Başkanı Ersoy Ankara, Emlak Daire Başkan İsmail Hakkı Gül ve teknik personel katıldı.



■ ŞENOL KANTÜRK

DİĞER